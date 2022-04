Giovanni D'Antonio campione olimpionico di Filosofia: il 18enne napoletano ambito dalle università Usa

Giovanni D’Antonio ha 18 anni ed è uno studente del liceo scientifico Torricelli di Somma Vesuviana. È il napoletano più ambito al mondo: vincitore delle Olimpiadi di filosofia, è conteso da 11 università statunitensi. Ma non solo. A due mesi dalla maturità, domani sarà testimonial all'inaugurazione di Procida capitale della cultura.

In un'intervista al Corriere del Mezzogiorno Giovanni racconta la sua passione per la filosofia. “Mi piace ragionare – spiega – può essere applicata ai problemi della vita quotidiana”. Si ispira a Kant (“perché si è chiesto come si può fare del bene”) ed in futuro vorrebbe “un’impresa che abbia scopi sociali”, dato che “non ha senso arricchirsi, meglio impegnarsi per migliorare le condizioni in cui viviamo”. Ma non chiamatelo secchione: “Faccio la vita normale di un adolescente – racconta di sé – perdiamo un sacco di tempo, e se ci organizziamo possiamo fare tutto”. Insomma: fa sport, ha tanti amici, una fidanzata, dei genitori orgogliosi.

Giovanni D'Antonio parla del non voler perdere tempo, quindi: “La tecnologia mi piace ma non voglio esserne schiavo. Ecco perché ho installato dei timer sulle app perché dopo un certo punto si blocchino”.

Certamente studierà in America. “Non so ancora se Harvard, Yale o Princeton. Ma sento di dover correre, di dovermi confrontare con gente molto più brava di me. Non che qui non ce ne siano, ma per crescere abbiamo bisogno di choc”. Lontano dal sud: “C’è una situazione di disparità oggettiva ma ciò che fa più differenza è la persona – è la sua idea – L’ambiente ci influenza, ma se oggi un ragazzo leggendo la mia storia pensasse 'ce la posso fare', sarei contento”.