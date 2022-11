Lo scatto con Gigi D'Alessio e Bono Vox fa sognare i fans: "Lo vorrei a piazza del Plebiscito"

"Sto cercando di convincerlo a venire come ospite in Piazza del Plebiscito", scherza Gigi D'Alessio dopo aver pubblicato sui suoi canali social la foto con Bono Vox degli U2.

Il concerto-spettacolo

"GIGI - UNO COME TE – Ancora insieme”, raddoppia: l’entusiasmo dei fan, dopo l’apertura delle prevendite del grande live in programma il 26 maggio 2023 in Piazza del Plebiscito a Napoli, fa subito registrare il primo successo, e così si aggiunge una seconda data il 27 maggio 2023. Le prevendite per la nuova data apriranno alle ore 16:00 di oggi, giovedì 24 novembre.

Dopo aver festeggiato in maniera indimenticabile i suoi primi trent’anni di carriera nel 2022, accolto dall’affetto enorme del pubblico e dei tanti amici e colleghi che con lui hanno intonato i suoi grandi successi sul palco in diretta in prima serata su RAI 1 e RADIO 2 con ottimi ascolti, Gigi torna nella sua città con una due giorni di grande musica, e uno show ricco di sorprese con ospiti d’eccezione.