"Gaza città estremamente caotica: una Napoli alla potenza": polemiche sui social per il paragone della giornalista | VIDEO

"Gaza è una città estremamente caotica. Dovete immaginare una Napoli, compresa Scampia, alla potenza". Polemiche roventi si sono scatenate sui social per il paragone fatto dalla nota giornalista Maria Cuffaro nel corso dell'ultima puntata della trasmissione "Restart" in onda su Rai Tre, che si è occupata del conflitto tra palestinesi e israeliani.

A sollevare il caso è stato il noto scrittore napoletano Angelo Forgione: "Maria Cuffaro, esperta in tematiche internazionali, romana di padre siciliano, pesca inopportunamente Napoli per rendere l'idea del caos di Gaza in guerra. Ancor più gratuita la citazione di Scampia, della quale tutto si può dire tranne che sia caotica", scrive su Twitter pubblicando il video con le frasi della giornalista.