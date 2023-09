Galleria Vittoria, dispositivo di circolazione per 7 ore al giorno dal lunedì al giovedì per due settimane

Il Comune di Napoli ha istituito un particolare dispositivo di circolazione presso la Galleria Vittoria per lavori.

In particolare fino al 20 settembre, dal lunedì al giovedì (escluso i giorni in cui sono previste manifestazioni), è istituito dalle ore 22.00 alle ore 5.00:

1. il divieto di transito veicolare nelle corsie di marcia della Galleria Vittoria con direzione Via Ammiraglio Ferdinando Acton, dalla intersezione con via Giorgio Arcoleo alla confluenza con via Ammiraglio Ferdinando Acton;

2. l’obbligo di svolta a destra verso via Chiatamone, per i veicoli transitanti su via Giorgio Arcoleo e diretti verso il centro.