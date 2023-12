Galleria Principe, terminati i lavori di messa in sicurezza: montata una mantovana di protezione a 12 metri di altezza

Sono terminati la scorsa notte i lavori di messa in sicurezza della facciata della Galleria Principe di Napoli in via Pessina.

Dopo l’installazione delle ultime reti protettive sulla facciata esterna della Galleria, i tecnici della Napoli Servizi, con il supporto di una ditta specializzata, hanno montato una mantovana di protezione ad un’altezza di circa 12 metri sorretta da un ponteggio in ferro.

Dopo il via libera degli uffici tecnici comunali alla rimozione delle transenne che delimitano il passaggio, sarà possibile liberare la carreggiata che attualmente è ristretta a causa dei lavori e consentire la riapertura dell’ingresso della Galleria da via Pessina.