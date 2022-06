Galleria Laziale, corsia riservata chiusa per manutenzione: bus deviano percorso nei giorni feriali

Anm informa che, fino al 24 giugno nei giorni feriali dalle ore 7.00 alle 18.00, le linee bus 151 ed R7, causa chiusura della corsia riservata in galleria Laziale per attività di manutenzione, deviano il percorso.

Le linee provenienti da via G. Bruno e dirette a Fuorigrotta, da piazza Sannazaro transitano per salita Piedigrotta, tunnel 4 Giornate, via C. Duilio (con fermata provvisoria) e proprio percorso ordinario.

Durante la deviazione, è sospesa la fermata con palina elettronica di via delle Legioni.