Record di passeggeri per la Funivia del Faito: corse fino alla mezzanotte

Record storico di passeggeri nella giornata di ferragosto sulla funivia del Faito con prolungamento sino alla mezzanotte per far defluire i 2.489 passeggeri. Così in una nota dell'Ente autonomo Volturno. "Traffico intenso ma regolare" sulla Vesuviana verso Sorrento e sulla Cumana verso Torregaveta. La Funivia del Faito ha una stazione a valle a Castellammare di Stabia e una stazione a monte sul Faito. E' lunga circa tre chilometri con un dislivello di poco superiore ai mille metri. E' stata aperta nel 1952.