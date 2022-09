Funicolare Chiaia chiusa per sei mesi: ecco il servizio sostitutivo

Com'è noto da alcune settimane, gli utenti della Funicolare di Chiaia dal 1 ottobre prossimo dovranno fare a meno del vettore, che chiuderà per i lavori di revisione ventennale dalla durata di circa 6 mesi. Anm ha però organizzato in queste ore un servizio di bus sostitutivi.

I lavori, che pure qualcuno aveva chiesto se si potessero ulteriormente posticipare, slittavano addirittura del 2017. Tutti gli impianti saranno adesso sottoposti a opera di rinnovamento e adeguamento tecnico. In particolare - spiegano da Anm - saranno sostituite tutte le apparecchiature elettriche, elettroniche e meccaniche della sala argano e degli impianti connessi alla trazione, e saranno realizzate tutte le attività relative alle vie di corsa, alle infrastrutture, ai treni e tutte le attività per la funzionalità e la sicurezza dell’esercizio. L'opera costerà circa 5.8 milioni di euro.

La linea sostitutiva, il bus NC

Sarà la linea NC, da Parco Margherita a via Cimarosa, a sopperire alla mancanza della funicolare. Questo il percorso annunciato da Anm: Piazza Amedeo (capolinea) — Parco Margherita — corso Vittorio Emanuele lI (altezza Parco Grifeo) — via Tasso — via A. Falcone - vla Cimarosa primo tratto (angolo via Luca Giordano) — via Scarlatti — via A. Falcone - via Tasso - Parco Margherita — piazza Amedeo (capolinea).

La prima partenza da piazza Amedeo ci sarà alle 6.10 e l'ultima alle 21.40; la prima partenza da via Cimarosa invece alle ore 7 r l'ultima alle 22. La frequenza delle corse è di una ogni 10 minuti.