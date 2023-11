Funicolare Centrale fuori servizio: cittadini e turisti bloccati

La Funicolare Centrale dalle ore 11.20, per problemi tecnici, è temporaneamente chiusa al pubblico. Così Anm spiega quanto sta accadendo al vettore del trasporto pubblico cittadino, in effetti bloccato sull'intera tratta da diverse ore.

Protestano gli utenti, con diverse persone in attesa presso le stazioni (in foto quella Augusteo) in attesa che il non meglio specificato problema tecnico venga risolto.