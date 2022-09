Torna Fridays For Future: domani anche a Napoli lo sciopero globale per il clima

Torna, domani 23 settembre, lo sciopero globale per il clima organizzato dal movimento Fridays For Future. L'appuntamento è in 63 città italiane tra cui anche Napoli, dove l'appuntamento è stabilito per le 9.30 a piazza Garibaldi.

“Dopo quattro anni di scioperi, le persone si stanno svegliando, ma i responsabili politici sono ancora fermi – spiegano dal movimento per il clima Fridays For Future – Oggi abbiamo davanti nuove elezioni, ma la crisi climatica è ancora assente dal dibattito. Più noi parliamo di clima, più i principali partiti sembrano fare a gara per prenderci in giro con belle parole a favore dell’ambiente, senza nessun piano completo, ma anzi chiedendo nuovi rigassificatori o altre misure che accelerano la catastrofe climatica”.

Gli attivisti accusano la politica di "distrarre, ritardare e negare i cambiamenti necessari che ci attendono". "Le emissioni di CO2 – spiegano i promotori dello sciopero – non si stanno riducendo, ma continuano ad aumentare". La necessità è di "un piano di giustizia climatica e sociale che metta prima le persone e dopo il profitto: appunto, #PeopleNotProfit".

In vista delle elezioni politiche, Fridays For Future Italia ha raccolto nell’Agenda climatica un insieme di proposte che dovrebbero essere incluse in ogni programma e considerate da ogni candidato per affrontare l’emergenza climatica (fridaysforfutureitalia.it/lagenda-climatica ). Si tratta di un totale di 5 proposte e 10 richieste.

L'invito da parte di Fridays For Future, rivolto a tutte le associazioni, i sindacati e i movimenti, è – per domani – "ad aderire e a partecipare attivamente allo sciopero".