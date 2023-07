Treno in fiamme viene bloccato in galleria, ma è solo un'esercitazione

Un passeggero si accorge di un principio d'incendio nella carrozza di un Frecciarossa e aziona il freno di emergenza, costringendo il treno ad arrestarsi in galleria. Intanto il capotreno, dopo aver tentato invano di spegnerlo con l’estintore, avverte le Autorità e i Vigili del Fuoco per un loro pronto intervento, richiedendo contemporaneamente la sospensione della circolazione ferroviaria.

Questo lo scenario dell’esercitazione ferroviaria di Protezione Civile che si è svolta questa notte nella galleria Santa Chiara, tra Afragola e Casoria, sulla linea Alta Velocità Roma – Napoli. All’esercitazione, realizzata con il coordinamento della Prefettura di Napoli, hanno partecipato le strutture di Rete Ferroviaria Italiana, Trenitalia e FS Security (Gruppo FS Italiane), il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Napoli, il Servizio di Emergenza Sanitaria (118), la Protezione Civile della Regione Campania, il Comune di Afragola, i Carabinieri, la Questura di Napoli e la Polfer.

L’iniziativa ha permesso di verificare le procedure in caso di un’emergenza ferroviaria e formato il personale coinvolto nell’esercitazione al fine di addestrarsi per un’efficace gestione delle emergenze e per incrementare gli standard di sicurezza e garantire la tutela delle persone, dei beni e dell’ambiente circostante.

L’esercitazione, prevista dal Piano Annuale del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, ha permesso inoltre di monitorare l’efficacia dei flussi comunicativi e della catena di coordinamento, nonché la prontezza degli interventi, favorendo la conoscenza dell’infrastruttura e le relative modalità di accesso alla galleria agli Enti coinvolti. L’attività esercitativa non ha avuto alcuna ripercussione sulla circolazione dei treni.