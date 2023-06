Festa scudetto e feriti: il primo bilancio dell'Asl Napoli 1 Centro

Primo bilancio dei feriti nell'ambito della festa scudetto di domenica, da parte dell'ASL Napoli 1 Centro coordinata da Ciro Verdoliva.

Gli health point

Punti di primo soccorso erano allestiti in Piazza del Plebiscito, all'esterno dello Stadio Maradona (2), a piazza Mercato e a Piazza Giovanni Paolo II.

Gli interventi

6 gli interventi di soccorso effettuati in codice bianco; 14 in codice verde ma per una persona si è reso necessario il trasporto in ospedale; 9 in codice giallo, con 2 persone trasportate in ospedale; 4 in codice rosso, di cui 2 in piazza del Plebiscito, di cui una deceduta nonostante i tentativi dei sanitari, 1 all'esterno del Maradona e l'altra a piazza Giovanni Paolo II.

Il bilancio provvisorio conta dunque 33 feriti.