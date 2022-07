Ischia, Festa di Sant'Anna 2022: vince la Barca di Forio

Dopo due anni di stop a causa della pandemia, è ritornata l’amata Festa a Mare agli Scogli di Sant’Anna, a Ischia Ponte. Martedì 26 luglio, alle ore 21, Carmen Cuomo e la storica voce “fuori campo” della festa Beppi Banfi hanno dato il via alla 90esima edizione della Festa commentando la sfilata allegorica delle barche dei Comuni ischitani. Ad avere grareggiato tre barche costruite dalle tre associazioni HESTER, ISOLA VERDE PESCA E MONDOTEATRO. Oltre alla classifica stilata in base al giudizio della Giuria, sono stati consegnati i tradizionali premi FUNICIELLO, DI MASSA, NERONE e DOMENICO DI MEGLIO. Nel corso della serata non sono mancati momenti musicali con la partecipazione di artisti ischitani e non solo, tra cui eccellenze come il soprano del San Carlo Désirée Migliaccio, il maestro Luca Iacono e il tenore Salvatore Minopoli, che si sono esibiti insieme cantando O’ Sole mio. La Festa si è poi conclusa con la suggestiva simulazione dell'incendio del Castello Aragonese seguita da un favoloso spettacolo di fuochi piromusicali.

La premiazione

La giuria composta da LINA SASTRI, LUCIA FORTINI, ANTONIO PUGLIESE, PAOLO GIULIERINI, IVANO MANSERVISI, NICOLA GIOBA E MASSIMO IELASI, ha decretato:

al primo posto Hester A.P.S. con 256 voti "Ricominciamo Sant'Anna: Ischia, l'isola dai mille colori in una festa" (Barca di Forio - Direttore artistico GAETANO MASCHIO);

al secondo posto Mondoteatro con 232 voti "La Grotta del sole" (Barca di Ischia - Direttore artistico BRUNO GAROFALO);

al terzo posto IsolaVerde Pesca con 222 voti “La Pesca miracolosa” (Barca di San Pietro - Direzione artistica PASQUALE SAURINO).

I premi sono stati così assegnati:

Premio Domenico Di Meglio: Hester A.P.S. "Ricominciamo Sant'Anna: Ischia, l'isola dai mille colori in una festa";

Premio Nerone: Hester A.P.S. "Ricominciamo Sant'Anna: Ischia, l'isola dai mille colori in una festa";

Premio Funiciello: Hester A.P.S. "Ricominciamo Sant'Anna: Ischia, l'isola dai mille colori in una festa";

Premio Di Massa: Hester A.P.S. con 256 voti "Ricominciamo Sant'Anna: Ischia, l'isola dai mille colori in una festa".

“Ha vinto sicuramente la barca più bella – ha dichiarato il sindaco d’Ischia Enzo Ferrandino -, questo è un pungolo per le prossime edizioni, dove cercheremo di rifarci, di alimentare questo confronto costruttivo. Sono d’accordo che nel futuro bisognerà coinvolgere i giovani e sono sicuro che tale coinvolgimento sarà fortissimo. Voglio ringraziare tutti i partecipanti: Sant’Anna è una festa popolare, c’è stata la partecipazione della gente, del popolo. Ringrazio coloro che hanno assistito rinnovando lo spettacolo degli scogli pieni, il pontile zeppo di persone, zeppo di sensazioni, di amore per questa serata. Viva Sant’Anna! Viva Ischia! Andiamo avanti così!”.

La giuria

A comporre la giuria sette personaggi che hanno donato all'evento il loro contributo artistico e culturale: l’amica della festa e artista straordinaria Lina Sastri, l’assessore regionale alla scuola e politiche sociali e giovanili Lucia Fortini e il Presidente dell’Associazione Vela Latina di Monte di Procida Antonio Pugliese; di notevole pregio la presenza del direttore del MANN Museo Archeologico Nazionale di Napoli Paolo Giulierini Direttore del MANN (amico dell’Isola ed estimatore della Festa) e del patron del Carnevale d’Europa di Cento, Ivano Manservisi, mentre rappresenteranno la parte artistica isolana della festa lo scultore Nicola Gioba e il gallerista Massimo Ielasi.

La collaborazione con Poste Italiane

Questa edizione è stata celebrata con un timbro postale speciale di Poste italiane che storicizzerà la novantesima edizione della Festa. Il timbro infatti ha un valore ufficiale e serve ad impreziosire le cartoline realizzate per l’occasione che sono state distribuite il giorno della manifestazione presso la sede dell’annullo nei pressi del Ponte Aragonese: due operatori filatelici hanno affranchato e timbrato le cartoline - che hanno “materializzato” nelle mani dei partecipanti alla manifestazione il ricordo della Festa - da conservare o spedire ad amici e parenti. Il timbro sarà disponibile per i 60 giorni successivi all'evento presso la sede competente per esaudire altre eventuali richieste di annullo e successivamente verrà spedito agli Archivi del Museo Storico della Comunicazione del Ministero dello Sviluppo Economico a Roma entrando a far parte ufficialmente della collezione postale italiana.