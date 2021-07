Ischia, la festa di Sant'Anna ci sarà: l'annuncio ufficiale

Il Comune di Ischia comunica ufficialmente che è impegnato nell’organizzazione della Festa a mare agli scogli di Sant'Anna che si terrà, come di consueto, il giorno 26 luglio nella Baia di Cartaromana.

In queste settimane l’Amministrazione comunale ha portato avanti una serie di incontri interlocutori necessari sia per reperire i fondi necessari per l’organizzazione dell’evento, sia per valutare la fattibilità e l’eventuale organizzazione da porre in essere per garantire gli standard di sicurezza richiesti dal particolare momento a causa della pandemia da Covid-19.

"E’ un segnale concreto di ripartenza e di speranza dopo mesi difficilissimi in cui si è dovuto rinunciare – con grande dispiacere - anche alla Festa di S.Anna", si legge in una nota del Comune di Ischia.