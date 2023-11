Violenza sulle donne: la Federico II dà il via a uno sportello per gli studenti

L’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II e la Scuola di Medicina e Chirurgia, insieme alla Cattedra Unesco Federico II “Educazione alla salute e allo sviluppo sostenibile” e al Centro di Ateneo SInAPSi, organizzano degli info-point dedicati agli studenti federiciani, domani 22 novembre, dalle ore 10.00 alle 14.00, nel complesso di Biotecnologie (Via De Amicis, 95 primo piano).“Conoscere, Informare, Sensibilizzare per eliminare la violenza contro le donne” è il titolo dell’iniziativa, che si terrà ad apertura della Open Week contro la violenza sulla donna promossa dalla Fondazione Onda, e vede, inoltre, la collaborazione dell’Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani e dell'Associazione Farmaciste Insieme."La violenza contro le donne - dice il direttore generale Giuseppe Longo - è un fenomeno principalmente culturale, pertanto complesso. In questo senso, giornate di informazione e di conoscenza diventano essenziali ed il loro nostro ruolo istituzionale ci richiama ad un impegno che deve essere costante".

Per tutte le donne che rischiano di essere vittime della stessa violenza che ha strappato ad un futuro luminoso la giovane Giulia, scenderà in campo un team di esperti, composto da professionisti, ricercatori, assistenti in formazione e volontari, con il coordinamento dei professori Maurizio Guida, referente aziendale del percorso “Prevenzione, contrasto e assistenza delle donne che subiscono violenza”; Annamaria Colao, Chairholder della Cattedra Unesco Educazione alla Salute e allo Sviluppo Sostenibile; Maria Francesca Freda, direttrice di SInAPSi."Si rende sempre più urgente diffondere e radicare tra i giovani la cultura del rispetto verso gli altri. La Scuola di Medicina e chirurgia della Federico II svolge, in continuità con l’impegno delle scuole primarie e secondarie, un ruolo importante tra i propri studenti sul fronte dell’educazione contro ogni forma di discriminazione e di violenza, principi che sono alla base della professione medica", sottolinea la presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia Maria Triassi.