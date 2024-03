Ex convento diventa uno spazio sociale per tutti

"Le amministrazioni da solo non possono più immaginare di costruire progetti sociali ma hanno bisogno di unirsi a fondazioni e a lavorare insieme a enti del terzo settore per riqualificare non solo il tessuto urbano ma proporre anche progetti che siano vicini alle famiglie, che in questo momento sono fragili, sono povere, e, soprattutto ai bambini". Lo ha detto l'assessore alle Politiche sociali del Comune di Napoli, Luca Fella Trapanese, a margine, questa mattina, della presentazione i lavori di riqualificazione dell'ex convento cinquecentesco di Sant'Anna a Capuana. Gli interventi sono realizzati da fondazione Terzoluogo che ha sottoscritto con il Comune di Napoli un protocollo per l'attivazione di servizi culturali, educativi e sociali rivolti a tutte le fasce d'età. Si tratta, ha spiegato il sindaco Gaetano Manfredi, di "un investimento tutto privato che noi abbiamo attratto e che sarà un'occasione importante per la città attraverso la riqualificazione di un suo altro pezzo". Processi di riqualificazione, ha detto il primo cittadino, avviati "progressivamente" per avere "una città più moderna, più riqualificata ma anche più inclusiva e più vicina soprattutto ai giovani e ai bambini che hanno bisogno della nostra cura".

Il complesso, di circa 4mila metri quadrati, sarà restituito ai cittadini entro il 2027 al termine di tutte le ristrutturazioni. Ospiterà una biblioteca multimediale, servizi per l'infanzia, laboratori di creatività e formazione per tutte le fasce di età, eventi culturali ed artistici e alloggi ad uso sociale per studenti e volontari. "Napoli è stata scelta con Milano - ha spiegato Fabio Rosciglione, consigliere fondazione Terzoluogo - come sede di un progetto che deve, nella sua natura, unire queste due grandi 'capitali', una del nord e una del sud. L'obiettivo è quello di portare nel territorio, nelle aree più fragili, quelli che possono essere strumenti di conoscenza e condivisione". L'ex convento, quindi, diventerà uno spazio aperto a tutti. I primi interventi, al via da settembre, saranno destinati ai bambini da 0 a 6 anni e alle loro famiglie. I servizi, ha annunciato l'assessora all'Istruzione e famiglie Maura Striano, saranno affidati nella gestione a una cooperativa di giovani