Lotto, estrazione del 10 marzo: prosegue la caccia ai super ritardatari sulla ruota di Napoli

Prosegue la caccia ai numeri 'super ritardatari' sulla ruota di Napoli anche per l'estrazione del Lotto di giovedì 10 marzo 2022. Nell'ultimo concorso, quello di martedì 8 marzo, il numero 8 ha toccato le 137 assenze di fila sulla ruota partenopea, confermandosi il super ritardatario in Italia.

Sempre sulla ruota di Napoli sale a 114 concorsi di assenza il numero 11, terzo ritardatario nella graduatoria nazionale preceduto dal 67 sulla ruota di Firenze (120 assenze).

Questi i numeri vincenti sulla ruota di Napoli nella precedente estrazione del Lotto:

6 - 69 - 54 - 70 - 24.

La vincita da quasi 10mila euro sulla ruota di Napoli

Nel concorso del Lotto dell'8 marzo 2022 a Capaccio Paestum - riporta Agipronews - un fortunato giocatore ha indovinato tre ambi e un terno sulla ruota di Napoli portandosi a casa 9.750 euro.

Oltre 5800 vincite tra Napoli e provincia nell'ultimo concorso

Sono 5853 le vincite centrate tra Napoli e provincia nel concorso del gioco del Lotto di martedì 8 marzo. E' di 371.385,00 euro l'ammontare complessivo delle vincite.

Nel napoletano centrati due "5" al SuperEnalotto

La Campania torna protagonista al SuperEnalotto: nel concorso dell’8 marzo, come riporta Agipronews, sono stati centrati due “5” del valore di 9.496,82 euro. Le giocate vincenti sono state convalidate nella cartoleria di via De Luca 5 a Sant’Antonio Abate. Nel frattempo il jackpot è arrivato a quota 169,2 milioni di euro, che saranno messi in palio nel prossimo concorso.