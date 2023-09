Errico Porzio sul caso influencer: "Nessuno l'ha chiamata. Perché non avrebbe dovuto pagare?"

Sta facendo sempre più discutere la vicenda che vede come protagonisti Errico Porzio, noto pizzaiolo, e l'influencer Barbara Gambatesa. L'influencer, come emerso ieri da alcuni post social, dopo aver mangiato nella pizzeria sul lungomare di Errico Porzio e postato sui social delle storie positive sull'esperienza vissuta nel locale, le avrebbe poi cancellate quando ha capito di dover pagare il conto.

A chiarire ulteriormente la dinamica dei fatti è stato lo stesso Porzio con un video postato su TikTOk: "Quando è arrivata è stata riconsciuta da un pizzaiolo che le ha chiesto una foto e lei gentilmente l'ha concessa. All'arrivo della pizza ha fatto delle foto e dei video e li ha postati su Instagram. Dopo aver consumato hanno chiesto il conto e dopo aver agato lei ha cancellato tutti i contenuti pubblicati. In seguito mi ha contattato dicendosi 'delusa'".

In chiusura di video Porzio precisa di non "aver chiamato" questa influencer per una collaborazione e che quindi il conto andava pagato. Il video è diventato subito virale e in tanti hanno commentato. Intanto la Ganbatesa avrebbe dichiarato che la pubblicazione dei contenuti le sarebbe stata chiesta da alcuni