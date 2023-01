Napoli-Oporto, nuova tratta easyJet: i prezzi di lancio

La compagnia lowcost easyJet ha annunciato nuove rotte da Napoli. Si tratta di voli per Oporto in Portogallo, Birmingham in Inghilterra, Zurigo in Svizzera e Pula in Sardegna.

Particolarmente importante tra queste la tratta che collega il capoluogo partenopeo alla seconda città portoghese, con voli operativi dal 1º aprile al 28 ottobre 2023, normalmente il martedì e il sabato e a luglio e agosto il mercoledì e il sabato.

I prezzi, riportati oggi da avoloavolo.it vanno da ai 52€ (13-16 Maggio), a 104€ a Pasqua (8-11 Aprile).