Maggio, mese dedicato alla Madonna: torna in tv il "Buongiorno a Maria"

Sabato 1° maggio, inizio del mese della Madonna, ha inizio il “Buongiorno a Maria”, la preghiera recitata nei mesi di maggio e ottobre, con la quale i fedeli chiedono la protezione e l’intercessione della Vergine del Rosario di Pompei. L’appuntamento di quest’anno si inserisce nei due principali eventi ecclesiali del 2021: l’anno dedicato a San Giuseppe e l’anno speciale dedicato alla famiglia.

Il “Buongiorno a Maria” sarà recitato, come da tradizione, dal lunedì al sabato, alle 6.30. Sarà di nuovo possibile parteciparvi in presenza, rispettando precise modalità. Sarà necessaria la prenotazione, da effettuare chiamando l’ufficio Rettorato ai numeri 0818577379 o 0818507000.

Per recitare al meglio la preghiera, il Santuario ha realizzato un nuovo sussidio, disponibile nella sua libreria, scaricabile online sul sito santuario.it e distribuito in Basilica a chi partecipa. “Il Buongiorno a Maria” sarà trasmesso in diretta su Tv2000, così come la santa Messa delle 7 (canale 28 del digitale terrestre, 157 di Sky, 18 tivùsat).

Per scaricare il libretto con la preghiera, cliccare qui.