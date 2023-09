Donna scivola in un canale alle pendici dell'Epomeo mentre era in escursione in solitaria: il salvataggio

Nel pomeriggio di martedì una donna di 34 anni è scivolata in un canale alle pendici del monte Epomeo, sull’isola di Ischia, mentre era in escursione in solitaria. Impaurita e disorientata, senza fortunatamente aver riportato gravi conseguenze a seguito della caduta, ha allertato il 118 che ha diramato l’allarme al CNSAS e ad Elisoccorso 118 - Napoli.

Sul posto si è portata una squadra di tecnici del CNSAS di stanza sull’isola che ha inizialmente battuto il sentiero ed effettuato una ricerca in zona via terra, mentre l’elisoccorso 118 sorvolava la zona dall’alto. L’escursionista tedesca è stata individuata poco dopo dall’elisoccorritore CNSAS, a bordo dell’elicottero, che calandosi al verricello è riuscito a raggiungerla e a far convergere la squadra via terra per ulteriore supporto.

La donna è stata quindi messa in sicurezza, tranquillizzata e calata mediante tecniche alpinistiche per una decina di metri più a valle, dove è stata recuperata a bordo dell’elicottero e poi rilasciata all’elisuperficie di Casamicciola per affidarla all’ambulanza 118. Sul posto era presente anche una squadra dei Vigili del Fuoco.