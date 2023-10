Donna rischia di soffocare con un pezzo di provola: il 118 interviene e la salva con la manovra di Heimlich

Un provvidenziale intervento di soccorso del 118 a Napoli ha salvato nella serata di lunedì una donna dal rischio soffocamento. A raccontare l'accaduto, attraverso la propria pagina social ufficiale, è stata l'associazione "Nessuno tocchi Ippocrate".

"Alle ore 22.18 la postazione 118 di Pietravalle viene allertata per ostruzione delle vie aeree in una donna di 60 anni in via Emilio Scaglione a Napoli. In 6 minuti netti il mezzo di soccorso è giunto sul posto ed il personale INDIA ha iniziato immediatamente la manovra di Heimlich sulla donna oramai cianotica. Dopo poche sequenze della manovra, la donna ha espulso il pezzo di provola che ostruiva le vie aeree. Complimenti colleghi! Autista soccorritore Masucci e infermiere Borgese", scrive l'associazione.