Donatore anonimo regala 40 tablet ai bambini del Pausilipon

Un anonimo donatore con a cuore l'istruzione e lo svago dei bambini ospedalizzati. Una storia che si è conclusa questa mattina con la consegna, da parte del sindaco di Napoli Luigi de Magistris, di 40 tablet di ultima generazione all'associazione Open (Oncologia pediatrica e neuroblastoma), attiva al Pausilipon, dove sono ospitati fino a 38 tra bambini ed adolescenti, le cui famiglie, in molti casi, vivono al limite della soglia di povertà. La generosa iniziativa è stata interamente sostenuta da un'ignota azienda napoletana, sensibile alla condizione di difficoltà nella quale vivono tutti i giorni i piccoli ospedalizzati.

I tablet saranno impiegati per seguire la didattica a distanza per non perdere ore di lezione, ma anche al di fuori del contesto scolastico, per favorire momenti di svago e di gioco ai bambini, come una parte integrante della cura e come fattore determinante nella riduzione dello stress, nell'alleviamento del dolore e della paura. Un modo per consentire ai piccoli pazienti di collegarsi con gli affetti più cari salvaguardando così il contatto con l'ambiente esterno durante il periodo di ricovero.