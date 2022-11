Le riprese di "The Equalizer 3" arrivano in città: alcune zone saranno off-limits

In città arriva la troupe del film "The Equalizer 3" con Denzel Washington. Per l'occasione il Comune di Napoli ha istituito un particolare dispositivo di traffico che riguarderà piazza del Gesù.

Questa la nota uscita da Palazzo San Giacomo: "Istituzione di un particolare dispositivo di traffico temporaneo dal 10/11/2022 al 25/11/2022 in piazza del Gesù, per consentire le riprese del lungometraggio “The Equalizer 3”. Istituire in piazza del Gesù, dal 10/11/2022 al 25/11/2022: 1. la sospensione di tutte le aree di sosta riservate: posteggio di autovetture in servizio pubblico (taxi), stalli H e aree di carico e scarico merci; 2. il divieto di transito dei bus turistici".