Mattarella a Napoli per le celebrazioni degli 80 anni delle Quattro Giornate, il dispositivo di traffico in centro città

Il Comune di Napoli ha istituito per i giorni 26 e 27 settembre 2023 un particolare dispositivo di traffico temporaneo in alcune strade cittadine per la visita del Presidente della Repubblica in occasione dell'80° Anniversario delle “Quattro Giornate di Napoli”

A) per il giorno martedì 26 settembre 2023, dalle ore 10:00 fino a cessate esigenze, il divieto di transito veicolare in via Caracciolo e viale Dohrn in entrambi i sensi di marcia, e in piazza della Repubblica, con conseguente deviazione del traffico veicolare sull'asse stradale via Giordano Bruno, Riviera di Chiaia;

B) per il giorno mercoledì 27 settembre 2023: 1. dalle ore 09:00 sino a cessate esigenze il divieto di transito veicolare in via Caracciolo e viale Dohrn in entrambi i sensi di marcia, e in piazza della Repubblica, con conseguente deviazione del traffico veicolare sull'asse stradale via Giordano Bruno, Riviera di Chiaia; 2. dalle ore 6:00 fino a cessate esigenze:

a. il divieto di fermata e di sosta con rimozione coatta e la sospensione di eventuali parcheggi riservati e/o a pagamento (cd. strisce blu) nelle seguenti strade:

corso Meridionale, ambo i lati, dall'angolo con corso Novara all'altezza del varco Polfer (civico n. 7);

- piazza della Repubblica;

- viale Dohrn;

- via Ferdinando Russo; ambo i lati di via Mezzocannone, dall'intersezione con corso Umberto I sino a vico Pallonetto a Santa Chiara;

- via De Marinis;

- largo Giusso;

- largo San Giovanni Maggiore;

- rampe San Giovanni Maggiore;

- vico San Giovanni Maggiore Pignatelli;

b. la sospensione del parcheggio riservato al trasporto pubblico non di linea (taxi e ncc) in corso Meridionale, laterale al varco Polfer ed in via Mezzocannone.