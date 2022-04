De Luca: "Esportiamo il nostro generale in mimetica ed il metodo Astrazeneca e la guerra in Ucraina finirà in pochi giorni"

Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, nel corso della sua consueta diretta social del venerdì pomeriggio, è tornato sulle polemiche dei mesi scorsi sulla questione vaccini con il commissario di governo per l'emergenza Covid, il generale Figliuolo, parlando della guerra in Ucraina: "Stavo pensando in questi giorni che come nostro contributo all'Ucraina potremmo mandare un consigliere militare, come fanno gli americani, gli inglesi. Potremmo mandare un generale, che abbiamo disponibile, già pronto con tuta mimetica e anfibi. Sono sicuro che nel giro di una settimana la guerra finirebbe, perchè noi potremmo esportare il metodo Astazeneca. Voi ricordate che quando si pose il problema del richiamo per chi aveva fatto la prima dose con Astrazeneca si è aperto un dibattito sul vaccino eterologo, omologo, se fare Astrazeneca, Pfizer, Moderna, sopra i 50 anni, sotto i 70 anni. Non si è capito niente".

"Bene, se noi esportiamo questo metodo Astrazeneca, nel giro di 48 ore in Ucraina non si capirà più niente. Vedremo ceceni che sparano ai russi, americani che sparano agli inglesi, Zelensky che si spara sui piedi. Vedremmo cose che gli umani non hanno mai visto. Ecco, io farei questo tentativo di esportazione di un nostro generale come consigliere militare. Al punto in cui siamo, potremmo avere risultati insperati", ha concluso ironico De Luca.