Covid, De Luca: "Teniamo gli occhi aperti se non vogliamo richiudere l'Italia"

"Sul Covid io sono sulla linea della prudenza. Noi abbiamo quasi dieci volte più contagi rispetto allo scorso anno, nonostante la campagna di vaccinazione. È vero che c'è una minore aggressività del virus, abbiamo molti meno ricoveri in terapie intensive e negli ospedali, ma è altrettanto vero che se i numeri crescono di 10 o 20 volte, cresceranno anche le situazioni di gravità sanitaria". Così il presidente della Regione Vincenzo De Luca ha parlato della situazione sanitaria in Campania a margine dell'evento di presentazione della ricerca promossa da Svimez e Utilitalia su "Rapporto Sud, le Utilities per il rilancio del Mezzogiorno" al museo Darwin Dohrn di Napoli.

"Bbisogna stare attenti - ha proseguito il governatore campano - perché siamo a giugno e abbiamo questi livelli di contagio, immaginiamo quello che possiamo avere a ottobre. Per quello che ci riguarda uso della mascherina sempre. Un po' di pazienza, un piccolo sacrificio, ma tenere gli occhi aperti se non vogliamo richiudere l'Italia".