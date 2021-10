Ddl Zan, don Patriciello: "Bocciata la presunzione e l'arroganza di alcuni"

Salta l'esame degli articoli ed emendamenti del ddl Zan, per cui l'iter si blocca. L'Aula del Senato ieri ha infatti votato a favore della cosiddetta 'tagliola', chiesta da Lega e FdI. A favore, 154 senatori, 131 i contrari e due astenuti. La votazione, avvenuta a scrutinio segreto, è stata accolta da un applauso. Il disegno di legge contro l'omotransfobia era stato approvato dalla Camera il 4 novembre 2020.

Tanti i commenti da ieri. Tra questi anche quello del noto prete anticamorra - e parroco al Parco Verde - don Maurizio Patriciello. Queste le sue parole: "Il ddl Zan è stato bocciato. Per il semplice fatto che era fatto male. È stata bocciata la presunzione e l’arroganza di alcuni. Continua, invece, negli italiani, il desiderio di giustizia verso i fratelli e le sorelle omo e transessuali.

Quanta fatica, tempo e denaro sprecati. In questo triste e angosciante tempo di pandemia! Occorre, adesso, fare una buona legge, rispettosa della sacrosanta libertà di opinione. Bisogna smetterla con inutili e insopportabili slogan. Occorre resistere alla tentazione di etichettare le persone. Abbiamo in Italia fior fiori di giuristi. Chiamiamoli a raccolta. Mettiamoci in ascolto.

Un pizzico di umiltà non fa male a nessuno. Nemmeno ai capi di partito. E, soprattutto, occorre avere tanto, tanto amore verso tutti. Una legge che punisca seriamente e severamente chi si permetta di offendere o deridere un fratello o una sorella omo o transessuale, che tiene conto dei loro veri diritti, sarà - ne sono certo - accolta con entusiasmo dalla maggior parte degli italiani.

No all’omofobia, alla transfobia. E a tutte le fobie. Si a una società veramente aperta e laica nel migliore senso della parola. Sono un prete. Benedico tutti. Benedire è - per me- il migliore modo di salutare. Chi dovesse avere difficoltà mi permetta di potergli almeno stringere la mano. Con immenso rispetto. Padre Maurizio Patriciello".