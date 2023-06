Pericolo alberi: stanziati maggiori fondi per i controlli

A pochi giorni dal crollo del grosso albero nella trafficatissima via Saverio Altamura, nel cuore del Vomero, nel corso del Consiglio Comunale di questo pomeriggio, Antonio Culiers e Francesco Flores, consiglieri di Forza Italia alla 5 Municipalità - Vomero/Arenella,questo pomeriggio, hanno presentato un ordine del giorno che - come riporta un'apposita nota - è stato approvato anche dalla maggioranza e prevede lo stanziamento di maggiori fondi per un immediato censimento del verde.

"Si tratta di un'operazione fondamentale per la futura programmazione e gestione dei polmoni di verde cittadini", spiegano all'unisono Culiers e Flores sottolineando che con i "nuovi interventi sarà possibile verificare eventuali problemi di staticità e provvedere per evitare pericoli per i cittadini"