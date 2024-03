Crazy Pizza apre a Napoli, Sorbillo: "Sono felice, ma la pizza stendetela con le mani"

Prosegue il botta e risposta tra Flavio Briatore e Gino Sorbillo sulla pizza, culminato con l'annuncio dell'imprenditore piemontese di voler aprire la sua catena Crazy Pizza anche Napoli, sfidando di fatto il maestro pizzaiolo napoletano in casa: "Ho visto che il maestro Sorbillo di Napoli ha fatto dei commenti sul nome della pizza che noi abbiamo chiamato "Vesuvio" in onore dei napoletani e della Campania. Lui dice che è sbagliato chiamarla “Vesuvio". Volevo dire al professore che l'abbiamo chiamata così perché gli ingredienti sono campani. Mi chiedo: ma quando lui fa la pizza con le banane, ah no, erano ananas. A Napoli non ho mai notato la presenza di piante di ananas. Comunque ci fa piacere che Sorbillo ci guardi e commenti, la grande notizia è che noi apriremo “Crazy Pizza” a casa sua, così ci confrontiamo sullo stesso terreno. Noi diventeremo fortissimi a Napoli", le parole di Briatore.

Sorbillo a NapoliToday: "L'arte dei pizzaioli fa la differenza, non i prodotti che utilizzi"

Gino Sorbillo, raggiunto telefonicamente da NapoliToday, chiarisce il suo punto di vista: "Ero stato contattato per un commento sulla pizza Vesuvio offerto da Crazy Pizza. Mi sono limitato solo a dire che non si trattava di un prodotto napoletano perché per pizza napoletana (tutelata anche dall'Unesco) si intende l'arte dei pizzaioli, la loro maestria, la loro tecnica. Conta l'impasto steso a mano, la lievitazione. Non c'entra nulla cosa ci metti sopra. La puoi condire con qualsiasi prodotto locale, nazionale o internazionale. Anche con l'ananas come faccio io da qualche tempo. Invece mi risulta che da Briatore utilizzino il mattarello o addirittura uno schiacciapizze elettrico".

Crazy Pizza a Napoli

Sull'apertura annunciata da Briatore della catena di pizze di "lusso" Crazy Pizza, a Napoli, Sorbillo infine rivela, sempre a NapoliToday, di esserne sinceramente felice: "Abbiamo tante cucine a Napoli provenienti da ogni parte del mondo e quindi una nuova apertura è sempre una notizia positiva per la città. Sono contentissimo, però se posso dare un consiglio visto che sbarcherete nella patria della pizza preparatela con le mani, non se ne cade il mondo se lo farete".