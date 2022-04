Covid, report Gimbe: la situazione in Campania migliora. Poi l'allarme: "Non abolire obbligo mascherine al chiuso"

In Campania nella settimana dal 13 al 19 aprile è leggermente migliorata la situazione relativa al Coronavirus. Il dato emerge dal nuovo report della Fondazione Gimbe che monitora l'andamento della pandemia e quello relativo alla somministrazione dei vaccini.

Casi ogni 100mila abitanti e posti letto ospedalieri

Calano infatti i casi attualmente positivi per 100mila abitanti (2832), e calano i nuovi casi (18,8%) rispetto alla settimana precedente. Per quanto riguarda, invece, i nuovi positivi questa è la situazione per ogni singola provincia. Guida la classifica Avellino con 831 nuovi positivi (-27,9%); segue Salerno con 746 (-19,2%; al terzo posto Caserta con 721 nuovi casi (-17,1%); al penultimo posto Benevento con 683 casi (-21,5%); chiude Napoli con 588 nuovi positivi ((16,01%).

Per i posti letto, invece, la situazione a livello regionale è la seguente: i pazienti affetti da Covid occupano il 17,2% dei posti disponibili; mentre risultano occupati il 7,7% dei posti in terapia intensiva.

"Non abolire obbligo mascherine al chiuso"

"Con questi contagi e ancora 4,2 milioni di italiani non vaccinati abolire l’obbligo di mascherina nei locali al chiuso è una decisione molto avventata". L'allarme arriva da Nino Cartabellotta, presidente di Gimbe, che punta il dito anche contro il "rallentamento" della campagna vaccinale.

"Che la campagna vaccinale sia ormai al palo – continua il presidente – è un dato di fatto, nonostante 4,2 milioni di persone vaccinabili con prima dose e 2 milioni con dose booster. I tassi di copertura vaccinale, infatti, nell’ultimo mese hanno registrato aumenti irrisori", spiega.