Covid, allarme dei Ginecologi: "Aumentano donne positive al parto. Molte non vaccinate"

Aumenta il numero di donne positive al Covid al momento del parto. A lanciare l'allarme Nicola Colacurci, docente di ginecologia dell'Università degli Studi della Campania, neo presidente della Società italiana di ginecologia e ostetricia (Sigo), che aggrega tutte le società medico-scientifiche di area ginecologica.

"E' fortemente aumentato, in queste settimane, il numero di donne positive al Covid al momento del parto rispetto a novembre scorso. Se prima si trattava di un evento raro ora, nel mio ospedale, arrivano anche 1 o 2 partorienti positive al giorno su 20. E nella maggioranza dei casi non sono vaccinate o non hanno fatto la terza dose. Se in autunno vedevo in Pronto soccorso l'1% di donne incinte positive oggi siamo oltre il 10%. E' più che mai necessario spingere sulla vaccinazione", spega Colacurci all'Adnkronos.

L'azienda ospedaliera Universitaria Luigi Vanvitelli di Napoli, "non è ospedale Covid, quindi quando una donna arriva in Pronto soccorso per partorire e risulta positiva al test, siamo costretti a trasferirle, a meno che non si tratti di un'emergenza, in un ospedale Covid. Questo vuol dire che la paziente non potrà vivere il momento del parto come previsto, ma in una situazione di maggiore isolamento legato alle norme previste in queste strutture. Una differenza psicologica non da poco".

Per Colacurci questa "è la dimostrazione che bisogna insistere nel convincere le donne in gravidanza a vaccinarsi e a fare la terza dose, perché molte donne rinunciano al booster convinte che non sia indispensabile. Assolutamente falso. Dobbiamo insistere anche su questo. Osservo una grossa resistenza a completare il ciclo vaccinale. Ribadiamo che contrarre il Covid in gravidanza rappresenta una situazione di pericolo per la mamma e per il bambino ".