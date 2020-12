Concorso Centri per l'impiego Campania, sospese le prove scritte

Per effetto dell'art. 1 comma 10 lettera z) del DPCM 3 dicembre 2020, la Regione Campania comunica che è sospeso lo svolgimento delle prove scritte nell'ambito delle procedure concorsuali per il potenziamento dei Centri per l'Impiego, di cui ai bandi concorso approvati con decreto n. 87 del 04/12/2019 e modificati con decreto n. 57 del 03/08/2020.

Si procederà nelle prossime settimane alla pubblicazione dei nuovi calendari delle prove scritte concernenti i profili D-FPI, D-FPD e delle sessioni di recupero Covid per tutti i profili di categoria D.

Sono fatte salve tutte le prove scritte sin ora svolte e i relativi esiti.