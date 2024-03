Come si lavora in Amazon, Alessia Rinaldi a soli 28 anni 'lead' nel team Made in Italy

Per le donne scalare le vette del management delle grandi aziende è più difficile rispetto agli uomini. Gli ostacoli sono tanti e il gender gap è ancora ben lontano dall'essere superato. Non tutti i luoghi di lavoro però sono uguali e la valorizzazione femminile delle risorse umane rappresenta invece una priorità ad esempio in Amazon.

In occasione della festa della donna, NapoliToday ha intervistato Alessia Rinaldi, manager del team 'Made in Italy' di Amazon. La 28enne, nata a Portici, ha vissuto in diverse parti del mondo, fino ad approdare a Milano, dove risiede attualmente. "Dopo la laurea triennale in economia presso l’Università LUISS a Roma, mi sono poi trasferita a Milano alla Bocconi per la magistrale. Durante il percorso di studi ho partecipato a due exchange program, uno in Olanda e uno a Taiwan. Tornata in Italia sono stata assunta in stage in un’agenzia di digital marketing per poi, dopo la laurea, approdare in Amazon come Account Manager, un ruolo junior a stretto contatto con i venditori".

La sua carriera nell'azienda è poi proseguita sempre all'interno dell'azienda Team Lead nel team Made in Italy: "Sono state assecondate le miei attitudini. Da una squadra di tre persone, il mio team ora ne conta 12 che seguono 3 programmi diversi, con l’obiettivo di esportare il Made in Italy all’estero per supportare le Pmi. Nel 2023 sono stata promossa a Manager del Team Made in Italy", spiega a NapoliToday.

“Learning by doing”

La professionista in Amazon persegue la filosofia del “learning by doing”, 'con un impegno quotidiano che mi restituisce grandi soddisfazioni, e l’opportunità di modellare carriera in base, appunto ai miei desideri e alle mie attitudini'.

Per quanto concerne il gap che le donne pagano in termini di crescita di carriera, Alessia Rinaldi ha le idee chiare: "Le figure femminili non sono ancora adeguatamente rappresentate nei ruoli leadership e ciò ha un impatto su molti altri fenomeni come, ad esempio, il salary gap. Amazon, tuttavia, è un passo avanti rispetto a questa fotografia: nel management c’è una solida componente femminile. Un esempio virtuoso di questa situazione è la catena di management della quale faccio parte, interamente composta da donne. Devo anche ringraziare in questo mio percorso la mia mentor, che rappresenta per me un ideale da raggiungere", conclude, non escludendo in futuro di ritornare a lavorare nella sua amata penisola sorrentina.