Coldplay a Napoli: show hi-tech e sostenibile. Le celebrità presenti stasere e altre curiosità

Ci siamo. Questa sera nel tempio di Diego Armando Maradona e Victor Osimhen arrivano degli altri campioni, i Coldplay.

Loro non vedono l’ora di suonare a Napoli, desiderio che hanno da tempo, e i loro fan non vedono l’ora che arrivino le 21 di questa sera, primo giorno delle due date napoletane, primo del tour italiano di Music of the Spheres World Tour, che proseguirà per tre date a Milano, a San Siro.

Da quando Chris Martin e compagni sono arrivati a Napoli è stato un susseguirsi di informazioni: i tampinamenti dei fan durante la passeggiata di Martin con la compagna l’attrice Dakota Johnson e il figlio minore Moses sul lungomare di Napoli dopo aver assaggiato la pizza di Sorbillo, gli scatti rubati della visita a Pompei essendo Martin un appassionato di archeologia.

Ci sono state le incursioni top secret della band ai Quartieri Spagnoli e Castel dell’Ovo per le riprese del docufilm che stanno girando per raccontare le tappe del tour Music of the Spheres World Tour.

Le rincorse folli per procurarsi i biglietti andati subito a ruba a pochissime ore dalla messa in vendita, con tanto di truffe e di tentativi di colpi gobbi di bagarini beccati. Insomma, non è mancato davvero nulla, ciò che però conta è che Napoli è pronta ad ascoltare la musica dei Coldplay, che a loro modo hanno rivoluzionato la musica alla vigilia del nuovo millennio.

Fuori allo Stadio Diego Armando Maradona già sono centinaia e centinaia i ragazzi accampati in attesa che alle 17 si aprano i cancelli per entrare. Il fatto che oggi il sole napoletano picchi più del solito non è un problema. Qualcuno forse ha il sogno di beccare uno di loro durante le prove, mentre altri, arrivano a Fuorigrotta coltivando in cuor loro la segreta speranza di recuperare un biglietto senza spendere più del dovuto.

Uno show hi-tech e i super ospiti

La scaletta, presumibilmente, dovrebbe prevedere più di 20 canzoni tra i loro cavalli di battaglia come Viva la vida, Fix you, Yellow, Charlie Brown, Clocks e ovviamente le ultime Biutiful, My Universe e molte altre del loro ultimo album, appunto, Music of the spheres uscito nel 2021.

I Coldplay sono ecologisti, questo è noto. Per questo motivo il palco è ecologico costruito in bambù e acciaio riciclato. Un live ecosostenibile nel vero senso della parola dove tutto ciò che si vedrà, luci e colori da colpi d’occhio saranno alimentati da energia rinnovabile. Un inno al green dove non manca la spettacolarità e qualche effetto speciale sofisticato. Infatti lo show sarà super hi-tech con braccialetti luminosi che saranno dati agli spettatori (sono previsti circa 40 mila tra stasera e domani), loro saranno parte integrante della scenografia con le luci e i laser che rimbalzeranno da un punto all’altro.

Per la prima tappa italiana del tour mondiale non mancheranno le celebrità arrivate a Napoli apposta per l’occasione. I rumors dicono che questa sera ci saranno tra il pubblico Niccolò Fabi, Alessia Marcuzzi, Gigi D’Alessio (chissà che non sia lui il super ospite local atteso sul palco per esibirsi sul palco come accaduto agli altri concerti europei del tour, che per le date napoletane resta ancora un mistero), la coppia Luca Zingaretti e Luisa Ranieri, fresca di Nastro d’Argento, il campione Kvara e, udite, udite, una presenza reale la Regina Rania di Giordania.

La stanza Zen scelta da Martin

Le curiosità fanno sempre gola. Scoprire cosa abbia fatto la band, soprattutto il suo frontman Chris Martin, durante il soggiorno partenopeo intriga.

Che sono ecologisti e che Martin sia anche un uomo di cultura sensibile all’arte non meravigliano i lettori. Infatti, anche la scelta delle camere al Romeo Hotel hanno seguito la rigorosa e scrupolosa filosofia ambientalista.

30 Stanze per la band e il loro staff plastic free, con deumidificatori, e ancora servizi per il wellness e anche una particolare acqua.

Per Martin e la compagna Dakota Johnson (oltre a essere la figlia di Melanie Griffith è famosa per essere stata la protagonista della trilogia di 50 sfumature di grigio, Persuasione e la nuova versione di Suspiria di Guadagnino) una suite piena di comfort e al riparo da occhi indiscreti e rumori cittadini. Potremmo definirlo un appartamento in stile giapponese dedito al relax e al benessere con rimandi alla natura. All’interno c’è un giardino zen con una collezione di bonsai secolari con tanto di pagoda in legno con tanto di vasca Jacuzzi. Tutto il giardino rispetta i dettami zen: come se fosse un ritiro urbano di pace dove Martin può rilassarsi indisturbato. Nella stanza, ci sono poi, delle opere d’arte tra cui un quadro di Guttuso.

Non si sa se per scaramanzia o per abitudine ma la band ha un rituale: prima e dopo i concerti i Coldplay sono soliti andare nelle SPA degli alberghi dove alloggiano essendo cultori di saune e hamman per rilassarsi. Anche al Romeo hanno usato e pare apprezzato il percorso della SPA con cabine per i massaggi e trattamenti viso e corpo, bagno turco, tre piscine con temperature diverse, percorso Kneipp e persino la sauna a raggi infrarossi con le pareti di sale rosa dell’Himalaya.

Fan in fila dal mattino

I fan hanno raggiunto lo stadio Maradona già dalle prime ore del mattino. L'apertura dei cancelli è dalle 16.00.