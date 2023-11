Solidarietà partenopea a Piacenza: il Napoli Club raccogli fondi per il piccolo Arturo affetto dalla sindrome di Gillespie

Nel cuore della comunità di Piacenza, il Club Napoli Piacenza Partenopea ha deciso di accendere una luce di solidarietà coinvolgendo i propri soci per sostenere Arturo, un bambino affetto dalla sindrome di Gillespie. Ne hanno scritto i colleghi di IlPiacenza.it.

"La storia di Arturo ha toccato il cuore di tutti coloro che seguono il club locale. La sindrome di Gillespie, una condizione genetica rara, ha posto sfide uniche nella vita di Arturo e della sua famiglia. Tuttavia, il Napoli club Piacenza Partenopea ha deciso di fare la differenza, dimostrando che il calcio può essere più di una competizione sul campo e tra tifosi", sono le parole del presidente del club Giovanni di Nardo.

Lo stesso presidente, insieme ai soci Antonio Cerbone, Gennaro Narducci, Salvatore Narducci, Pilade Cortellazzi e tanti altri, ha annunciato un'iniziativa speciale per raccogliere fondi e sensibilizzare ancor di più l'opinione pubblica sulla sindrome di Gillespie. Il Club ha organizzato presso la propria sede già questa domenica, in occasione della partita del Napoli, una raccolta fondi per sostenere le esigenze mediche e familiari di Arturo. I soci del club, in un momento emozionante al fianco del piccolo Arturo e la sua mamma, hanno sottolineato "l'importanza di utilizzare la visibilità e la passione per lo sport per scopi più significativi". "Il calcio – hanno affermato – ha il potere di unire le persone per cause nobili e Arturo è diventato un simbolo di forza e determinazione per tutti, e per questo faremo la nostra parte".

Da parte sua, la mamma di Arturo ha ringraziato il club per il sostegno ricevuto e l'affetto caloroso e partecipato tipico del popolo partenopeo.

L'iniziativa di beneficenza che durerà per tutto il mese presso le sedi del club ha generato un coinvolgimento significativo da parte della comunità piacentina che ha a cuore il Napoli ma non solo. L'iniziativa per Arturo ha rafforzato il legame tra il club e la comunità, ispirando speranza e dimostrando che quando ci si unisce per una causa nobile, si possono superare le sfide più difficili.

"Il Napoli club Piacenza Partenopea ha dimostrato che il calcio può essere un veicolo di solidarietà e inclusione, e che ogni partita può essere un'opportunità per fare la differenza nella vita di chi ne ha più bisogno", spiegano i soci.

Al termine dell'incontro tra i tifosi e la mamma di Arturo, è stata donata una maglia commemorativa del 3° scudetto vinto dal Napoli, maglia simbolo di "vittoria", quella che i soci augurano ad Arturo.