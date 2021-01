Claudia Villafane vince una stella a MasterChef e la dedica a Maradona

"Non volevo dire niente, perché ogni giorno si dicono cose belle e altre meno. Non ho parlato, non ho reso alcun omaggio particolare, ma questo lo voglio dedicare al padre delle mie figlie", commenta così l'ex moglie del calciatore

L'ex moglie di Diego Armando Maradona, scomparso il 25 novembre scorso, ha partecipato come concorrente a Masterchef Celebrity in Argentina. Nel corso della finale, andata in onda ieri sera, Claudia Villafañe ha vinto una stella dedicando il premio a Diego. Quando le è stato chiesto dal presentatore cosa le passasse per la testa, Claudia ha risposto: "Non volevo dire niente, perché ogni giorno si dicono cose belle e altre meno. Non ho parlato, non ho reso alcun omaggio particolare, ma questo lo voglio dedicare al padre delle mie figlie".

La madre di Dalma e Giannina ha battuto in finale Analia Franchin presentando un menù composto da: una burrata, un involtino di pancetta con coniglio e una crema di cioccolato bianco con una ciliegia. Alla prossima edizione di Masterchef Celebrity Argentina potrebbe partecipare la primogenita Dalma che così ha commentato la vincita della mamma su Twitter: "Sempre con te! Per sempre i 4 insieme! Grazie Babu! Grazie Tata!".