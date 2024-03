Circumvesuviana, un frigorifero sui binari. Il presidente Eav: "Sabotatori e terroristi"

Dopo la vasca da bagno ed il New Jersey sui binari della Circumvesuviana è spuntato un frigorifero, sempre nello stesso punto, all'altezza del passaggio a livello di Via Crapolla che peraltro è dotato di segnalatori acustici. "Non si tratta di vandalismo o ragazzate ma di delinquenti, sabotatori, terroristi", il commento del presidente EAV Umberto De Gregorio.

L'impatto

Il frigorifero messo sui binari ha provocato infatti un incidente ferroviario perché il treno EAV in transito, anche se camminava a bassissima velocità, ha impattato contro l'ostacolo che il macchinista non ha potuto evitare. Fortunatamente non ci sono stati feriti e neanche conseguenze al treno, che ha potuto riprendere la circolazione, ma chiaramente tra chi era a bordo del treno la paura è stata grande.

Le indagini

"Mi auguro che le forze dell’ordine li prendano e li sbattano in galera. Da oggi metteremo una guardia giurata fissa e stiamo installando le telecamere posizionate sul punto", annuncia De Gregorio. Sull'episodio sta indagando la polizia