Lavori stradali all'Arenella, via San Giacomo dei Capri chiusa al traffico: gli orari

Il 6 e il 7 febbraio, all'Arenella, via San Giacomo dei Capri sarà chiusa al traffico veicolare per lavori di rifacimento del manto stradale da parte della societa Enel distribuzione

L'ordinanza prevede, dal 6 al 7 febbraio 2024, dalle ore 9 :00 alle ore 18:00:

1) in via Undici Fiori del Melarancio:

- divieto di transito veicolare dalle 9:00 del 6 febbraio fino a cessata esigenza e dalle 9:00 del 7 febbraio fino a cessata esigenza;- divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della strada;

2) nel tratto di via San Giacomo dei Capri compreso tra l’incrocio con via Arenella e la confluenza con via Undici Fiori del Melarancio:

- divieto di transito veicolare, sia per il giorno 6 febbraio che per il 7 febbraio, dalla riapertura al traffico di via Undici Fiori del Melarancio, fino a cessata esigenza, deviando il traffico proveniente da via Arenella, via Piscicelli e via Pietro Castellino, diretto alla parte alta di via San Giacomo Dei Capri o a via E. A. Mario, con opportuna segnaletica, sulla stessa via Undici Fiori del Melarancio;- divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della strada.

3) nel tratto di via San Giacomo Dei Capri compreso tra l’intersezione con via Pietro Castellino-via Ruoppolo e via Arenella:

- divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata.