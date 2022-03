"Le Ali di Scampia", via al nuovo progetto: inaugurato "Uscita di sicurezza", centro d’ascolto antiviolenza

E' stato inaugurato venerdì pomeriggio a Napoli il nuovo centro d’ascolto “Uscita di Sicurezza”, che fa parte del progetto dell’associazione AIDE Nettuno APS, che promuove l’apertura di centri in tutta Italia. “Uno spazio di donne e per le donne, dove trovare ascolto e accompagnare le donne nel loro percorso di fuoriuscita dalla violenza", dichiara Anna Silvia Angelini, presidente di AIDE Nettuno APS

Il nuovo centro pilota è diretto da Cira Celotto, con il supporto di professionisti del settore. Sarà un luogo dove ogni donna potrà portare la propria storia con la certezza che sarà ascoltata, creduta e supportata nelle sue scelte, il tutto nel rispetto della privacy.

L’inaugurazione, con il patrocinio del Comune di Napoli si è svolta presso l'ASD Le Ali di Scampia in via Arcangelo Ghisleri. E' intervenuta per l'occasione, tra gli altri, anche il presidente del Consiglio comunale di Napoli Enza Amato.

"1 donna, 10 donne, 100 donne, una meraviglia da qualsiasi prospettiva la guardi! La palestra gremita in ogni ordine di posto per abbracciarsi intorno al nuovo progetto delle 'Ali di Scampia'. Sì, perché il nuovo progetto è tutto nostro, lavoriamo insieme da sette anni, ogni giorno condividiamo sudore, fatica, sorrisi, tutte azioni che coniugano un solo temine: solidarietà". Così Cira Celotto, responsabile del centro d’ascolto antiviolenza “Uscita di Sicurezza”, in occasione dell'inaugurazione del progetto a Napoli.

"Con l’inaugurazione di 'Uscita di sicurezza', progetto fortemente voluto dall’associazione A.I.D.E Nettuno Aps nella persona di Anna Silvia Angelini, iniziamo una nuova esperienza, la rivoluzione! Quella che ci permetterà di dare voce e risoluzione alle sofferenza delle donne vittime di violenza. Con la fiducia accordatami da Anna Silvia Angelini, il supporto legale dell’avvocato D'Avino, l’assistenza psicologica della dott. Edda Cioffi, ci accingiamo a lavorare per il sollievo e la risoluzione delle violenze. Basta maschilismi. Basta abbassare gli occhi! Noi siamo donne con le ovaie e le tireremo fuori per combattere la mediocrità!", conclude Cira Celotto.