Carta d'identità elettronica, dal 3 luglio a Napoli sarà rilasciata solo su prenotazione

Il Comune di Napoli rende noto che dal 3 luglio 2023 rilascerà la Carta d'identità in formato elettronico esclusivamente su prenotazione presso tutte le sedi municipali.

L’appuntamento può essere fissato:

a. online, accedendo all’indirizzo prenotacie.comune.napoli.it, utilizzando le proprie credenziali SPID o CIE per autenticarsi;

b. o, se sprovvisti, telefonando al numero verde 800776565, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 18:00.



Sia che si proceda attraverso il canale telematico che mediante il call-center, l’utente potrà richiedere il proprio appuntamento in pochi semplici passi, scegliendo la sede del Comune in base alle proprie esigenze e alle disponibilità delle date e degli orari. Occorrerà inserire sulla piattaforma dedicata alle prenotazioni o comunicare all’operatore del call-center:

- dati anagrafici;

- codice fiscale;

- numero telefonico e indirizzo di posta elettronica.



Qualora si voglia prenotare un appuntamento per un proprio familiare, il richiedente dovrà inserire o comunicare, oltre alle proprie informazioni, anche i dati anagrafici e il codice fiscale di coloro per i quali si sta effettuando la prenotazione.

Documentazione da presentare all'appuntamento

Sia nel caso di persona minorenne che maggiorenne, è sempre necessaria la presenza del cittadino che ne fa richiesta allo sportello. L’operatore verificherà innanzitutto la corrispondenza tra il codice di prenotazione, il codice fiscale e quello dell’interessato presentatosi presso gli uffici, in caso di mancata coincidenza non sarà avviata la procedura di rilascio della carta d’identità, inoltre il richiedente:



- in caso di primo rilascio esibisce all’operatore comunale un altro documento di identità in corso di validità;

- in caso di rinnovo o deterioramento del vecchio documento, consegna quest’ultimo all’operatore comunale;

- se il vecchio documento è stato smarrito o rubato, occorre presentare, oltre al codice fiscale e ad altro documento di identificazione in corso di validità*, anche la denuncia presentata all’autorità di Pubblica Sicurezza;

- consegna all’operatore comunale il codice fiscale/tessera sanitaria, il numero dell’appuntamento;

- verifica con l’operatore comunale i dati anagrafici presenti nell’anagrafe nazionale; ·

- fornisce indirizzi di contatto per essere avvisato circa la spedizione del suo documento;

- indica la modalità di ritiro del documento (consegna presso il proprio domicilio o presso un altro indirizzo desiderato o ritiro in Comune) e comunica un’eventuale persona delegata al ritiro;

- consegna una foto tessera conforme agli standard ICAO compatibile con i parametri stabiliti dal Ministero dell’Interno. Per motivi di sicurezza non sono ammesse foto memorizzate su supporti USB;

- procede con l’operatore comunale all’acquisizione delle impronte digitali;

- fornisce, se lo desidera, il consenso o il diniego alla donazione degli organi;

- firma il modulo di riepilogo procedendo alla verifica finale sui dati.

Consegna della C.I.E.

Il documento è spedito a cura del Poligrafo e Zecca dello Stato, non essendo prevista la consegna a vista allo sportello. All’atto di presentazione della richiesta al Comune, i cittadini residenti in Italia possono scegliere una tra le diverse modalità di consegna del documento, ovvero:



a. presso l’indirizzo di residenza;

b. presso un indirizzo di sua preferenza;

c. presso le sedi delle Municipalità.



Una volta allo sportello, un operatore comunale acquisirà i dati su un sistema informatico collegato con il Centro nazionale dei Servizi Demografici del Ministero dell'Interno. Terminate le operazioni, al cittadino verrà rilasciata una ricevuta, che attesta l'avvenuta registrazione, insieme alla prima metà del Pin identificativo corrispondente alla carta. La Carta d'Identità Elettronica, insieme alla seconda parte del Pin, verrà spedita tramite raccomandata dal Poligrafico dello Stato all'indirizzo indicato dall'interessato entro 6 giorni lavorativi dalla richiesta, come previsto dalle norme ministeriali.

Costi

Il costo della nuova carta d'identità è di € 22,21 euro (16,79 euro per il Poligrafico dello Stato, produzione e invio del documento, oltre ai diritti fissi e di segreteria.

Validità

a. Per i maggiorenni, validità massima di 10 anni (scade dopo 9 anni più i giorni intercorrenti tra la data della richiesta e la data di nascita).

b. Per i minorenni, la validità varia a seconda dell’età del titolare:

- per minori fino 3 anni, 3 anni;

- per la fascia di età dai 3 ai 18 anni, 5 anni.

c. Per le persone temporaneamente impossibilitate a farsi rilevare le impronte digitali, 1 anno.

Richiesta rilascio CIE presso il domicilio