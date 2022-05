Carlo Verdone: "Devo molto a Napoli. Mi piace tutto, anche il mangiare"

Lunedì 30 maggio, al teatro Augusteo ore 10.00, poco meno di 800 giovani medici presteranno il Giuramento di Ippocrate. "Un momento molto importante per i giovani colleghi - dice Bruno Zuccarelli - ma anche per tutti noi e per la cittadinanza. Il Giuramento è infatti un momento di passaggio che resterà indelebile, ma lo è anche per tutti noi che abbiamo dedicato alla medicina una vita intera". A rendere indimenticabile il Giuramento di Ippocrate sarà anche la presenza dell’attore Carlo Verdone, che con i suoi personaggi ha saputo sottolineare pregi e difetti dei camici bianchi. Grazie alla sua presenza e al suo intervento, il Giuramento di Ippocrate sarà ancor di più un momento per sorridere, ma anche per riflettere.

Legato alla medicina

L'attore e regista romano ha spiegato in una intervista al Corriere del Mezzogiorno perchè è così legato a Napoli: "I medici napoletani hanno curato me e la mia famiglia più volte e lo hanno fatto molto bene. Li devo ringraziare. Sono da sempre appassionato di medicina, ho imparato a riconoscere qualche affezione. Mai scalvacare i medici, ma qualche diagnosi ad amici l'ho fatta e ci ho sempre azzeccato. A tre ho salvato la vita e non esagero".

Origini napoletane

"Un giorno un signore mi manda la foto di un monumento ai caduti a Pozzuoli e nella lista c'era Oreste Verdone. Abbiamo rintracciato i documenti del nonno morto nella Prima Guerra Mondiale. E' destino che devo molto a questa città. A Napoli vengo spessissimo. Mi piace tutto, anche il mangiare. A volte lo faccio per lavoro per incontrare Aurelio De Laurentiis", conclude.