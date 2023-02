Riqualificazione strade a Napoli, cantieri partiti. Il Comune: "I lavori termineranno il 30 aprile"

Sono partiti i cantieri del programma di manutenzione straordinaria di 20 km di strade cittadine. A renderlo noto è il Comune di Napoli, che sottolinea come si tratti di una "programmazione fortemente voluta dal sindaco Gaetano Manfredi".

Tra venerdì scorso e stamattina sono stati consegnati tutti i cantieri del più vasto piano di sistemazione stradale, che sarà realizzato - sottolinea Palazzo San Giacomo - entro il 30 aprile.

Si tratta complessivamente della manutenzione straordinaria di circa 20 km di strade cittadine, alcune inserite nel passaggio del Giro d’Italia (torna a Napoli l'11 maggio) e altre per rilevanti interventi funzionali alla mobilità urbana come l’intero anello ospedaliero. Gli interventi godono di un finanziamento della Città Metropolitana per 10 milioni di euro.

"Si tratta di lavori molto significativi per migliorare alcuni assi strategici nella viabilità di tutti i giorni per i napoletani. L'amministrazione mantiene così un impegno per rispondere alle esigenze concrete dei cittadini", è stato il commento del sindaco Gaetano Manfredi.

Le strade interessate, la lista

Tratti ammalorati di Via Acton (tratto in cubetti) e Via Cesario Console

Importo intervento € 350.000,00

Via Cristoforo Colombo

Importo intervento € 1.000.000,00

Via Gianturco (TRATTO VIA REGGIA DI PORTICI – VIA GALILEO FERRARIS)

e tratti ammalorati di via Reggia di Porci, via Volta, via Vespucci e via Nuova Marina

Importo intervento: € 790.000,00

Via Argine (TRATTO VIA MATTEOTTI – VIA MARIO PALERMO)

Importo intervento: € 1.550.000,00

Via delle Repubbliche Marinare (TRATTO VIA FIGURELLE – VIA BOTTEGHELLE)

Importo intervento: € 1.155.000,00

Corso Vittorio Emanuele (TRATTO PIEDIGROTTA – PIAZZETTA CARIATI)

Importo intervento: € 1.150.000,00

Piazza Cavour (tratto in asfalto) e Via Taddeo da Sessa

Importo intervento: € 900.000,00

via Mario Palermo

Importo intervento: € 1.570.000,00

via Cardarelli, Via Semmola e Via D'Antona

Importo intervento: € 885.000,00

Via Leonardo Bianchi e Via Tommaso De Amicis

Importo intervento: € 650.000,00