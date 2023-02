Avvio massiccio di cantieri in città: come cambia la viabilità a Napoli dal 27 febbraio

Un numero consistente di interventi e di lavori interesserà la città di Napoli a partire da lunedì 27 febbraio. Nella seduta del 21 febbraio scorso, infatti, la Conferenza permanente dei servizi del Comune ha espresso parere favorevole all’esecuzione di alcune opere in varie zone del capoluogo campano. Previste anche una serie di variazioni alla viabilità cittadina.

Sostituzione condotta idrica in via Coroglio e via Bagnoli

Per contrastare la riduzione delle perdite idriche nelle reti di distribuzione dell’acqua, l'ABC effettuerà degli interventi di sostituzione e posa in opera di condotte idriche dal 27 febbraio al 31 marzo in via Coroglio e via Bagnoli e, su entrambi i tratti, il 6 maggio è previsto il completamento dei ripristini della sede stradale come di seguito rappresentato:

- dal 27/02/2023 al 14/04/2023 in via Coroglio sarà istituito un dispositivo di traffico per senso unico alternato con l’ausilio di movieri, in quanto il cantiere avrà ingombro pari alla semicarreggiata;

- dal 27/02/2023 al 31/03/2023 in via Bagnoli i lavori saranno eseguiti a traffico aperto. Sia su via Coroglio che su via Bagnoli i lavori saranno eseguiti in orario diurno tra le 07.30 e le 18.00.

Lavori di manutenzione straordinaria via Gianturco (tratto intersezione con via Reggia di Portici e intersezione con via Galileo Ferraris) e tratti ammalorati di via Reggia di Portici, via Volta, via Vespucci e via Nuova Marina

A partire da lunedì 27 febbraio sono previsti una serie di interventi di manutenzione straordinaria in due fasi e come di seguito specificato:

- FASE 1: dal 27/02/2023 al 24/03/2023 si procederà con la sistemazione dei golfi di sosta, di ripristino dei cordoni e delle zanelle nonché della messa in quota dei chiusini. Tali lavorazioni saranno eseguite a traffico aperto e in orario diurno;

- FASE 2: dal 27/03/2023 al 04/04/2023 per completare le lavorazioni sarà necessario istituire un senso unico in via Gianturco in direzione da Reggia di Portici a via Ferraris, deviando il traffico verso Reggia di Portici su via Brin.

Manutenzione straordinaria tratti ammalorati di via Ammiraglio Ferdinando Acton e via Cesareo Console

Dal 27/02/2023 al 30/04/2023 saranno eseguiti lavori in orario diurno a traffico aperto, sospendendo le fermate bus ove necessario, garantendo in ogni fase il passaggio dei veicoli su di una corsia di almeno 3,50 m. di larghezza ciascuna per senso di marcia, sospendendo gli stalli di sosta ove presenti. I lavori saranno effettuati in due fasi:

- FASE 1: dal 27/02/2023 al 14/04/2023 sul tratto di via Ammiraglio Ferdinando Acton compreso tra la Galleria Vittoria e via Cesareo Console;

- FASE 2: dal 17 al 30/04/2023 sul tratto di via Cesareo Console.

Ripavimentazione stradale via Cristoforo Colombo

Dal 06/03/2023 al 14/04/2023 sono stati programmati i lavori di sostituzione della pavimentazione esistente in elementi lapidei con una nuova pavimentazione in conglomerato bituminoso sulla carreggiata lato monte di via Cristoforo Colombo. I lavori saranno eseguiti a traffico aperto in orario diurno, sospendendo la sosta dei veicoli in modo da garantire il passaggio degli stessi su di una corsia di almeno 3.50 m.

La cantierizzazione avverrà per fasi successive con cantieri della lunghezza massima di circa metà del tratto stradale e come segue:

- FASE 1: dal 06 al 15/03/2023 lungo la semicarreggiata lato tram nel tratto da Portosalvo a San Nicola alla Dogana;

- FASE 2: dal 16 al 24/03/2023 lungo la semicarreggiata lato marciapiede nel tratto da Portosalvo a San Nicola alla Dogana;

- FASE 3: dal 27/03/2023 al 05/04/2023 lungo la semicarreggiata lato tram nel tratto da San Nicola alla Dogana a piazza Municipio;

- FASE 4: dal 06 al 14/04/2023 lungo la semicarreggiata lato marciapiede nel tratto da San Nicola alla Dogana a piazza Municipio.

La gestione del traffico avverrà con l’impiego di movieri.