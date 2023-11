Cantieri stradali e manifestazioni, come cambia la viabilità a Napoli in questa settimana

Sono tanti i cantieri e i lavori che stanno interessando in questi mesi e in queste settimane le strade di Napoli. In particolare, a partire da oggi, un'altra serie di interventi interesserà alcune zone cittadine, modificandone la viabilità per i tempi previsti dai lavori.

Nel dettaglio, nella giornata di oggi lunedì 27 novembre, in Corso San Giovanni a Teduccio ad altezza del civico n. 896, la società 2i Rete Gas S.p.a. effettuerà dei lavori di scavo per la posa in opera di una condotta di gas metano in diramazione da quella esistente per nuovo allaccio. Lo scavo interesserà prima la sede stradale con inizio dalla rete esistente posta a circa 1,00 ml del prospiciente marciapiede. Successivamente lo scavo continuerà all’imbocco del passo carraio. I lavori saranno eseguiti a traffico aperto con il solo restringimento della carreggiata.

Dal 27/11/2023 al 05/12/2023 in piazza Dante (lato giardini) per la sostituzione di una pensilina ANM, da parte della società IGPDecaux S.p.a., sarà allestito un cantiere che insisterà in parte sullo stallo di fermata dell’autobus e in parte sul marciapiede per un ingombro totale di 55,12 mq., senza invadere la carreggiata, per cui il transito veicolare resterà invariato. I lavori saranno eseguiti a traffico aperto in orario diurno dalle ore 7:00 alle 18:00. Per tutta la durata dei lavori la fermata ANM coinvolta dai lavori, sarà temporaneamente spostata in corrispondenza dell’ingresso della metropolitana di piazza Dante, di fronte al civico n. 78.

Nel periodo compreso tra il 27/11/2023 e il 29/02/2024, in alcune strade della Municipalità 10, saranno effettuati dei lavori di scavo per la posa di nuovi cavi di linea elettrica interrata MT, da parte di E-Distribuzione S.p.a. L’intervento avrà inizio da via Scarfoglio, all’altezza del limite territoriale con il Comune di Pozzuoli e si svolgerà in orario diurno, lungo il lato sinistro della carreggiata direttrice via Agnano Astroni. In corrispondenza dell’attraversamento all’incrocio Astroni/Scarfoglio i lavori saranno, invece, eseguiti, in orario notturno (22:00-6:00), quindi i lavori proseguiranno lungo la carreggiata lato ingresso Tangenziale, Bretella “Italia 90”, sempre in orario notturno. I lavori poi proseguiranno, in orario diurno lungo via Augusto Righi e termineranno in via Pisciarelli (di competenza del Comune di Pozzuoli) secondo la seguente programmazione:



- dal 27/11/2023 al 22/12/2023 (fase 1) e dal 08 al 25/01/2024 (fase 2) in via Scarfoglio;

- dal 27/11/2023 al 22/12/2023 in via Augusto Righi;

- dal 29/01/2024 al 29/02/2024 in via Agnano Astroni.

I lavori saranno sempre eseguiti a traffico aperto con l’ausilio di movieri, in quanto l’occupazione su sede stradale sarà per fasi di avanzamento cantiere, con ingombro della carreggiata di circa ml 25,00 x 2,00. Inoltre, nelle giornate in cui si disputeranno gli incontri calcistici presso lo stadio Maradona, il cantiere sarà chiuso e smobilitato alle ore 12.00. Nei giorni in cui le partite si svolgeranno in orario pomeridiano, invece, il cantiere sarà chiuso e smobilitato alle ore 14.00.

Dal 28/11/2023 al 07/12/2023 in via Santi Giovanni e Paolo per consentire all’ANM di effettuare le operazioni di sostituzione della linea filoviaria in sicurezza saranno adottate, per ogni giornata lavorativa, le seguenti modalità:

- divieto di sosta dalle ore 16:00 alle ore 04:30;- chiusura temporanea al traffico veicolare dalle ore 21:00 alle ore 04:30 escluso residenti, mezzi di soccorso e forze dell’ordine.



Durante gli orari di chiusura al traffico veicolare, è previsto un percorso alternativo a valle di via Santi Giovanni e Paolo a partire dall’intersezione con via Giovanni Gussone, mentre a monte è prevista l’immissione del traffico veicolare su via Arenaccia a partire da piazza Ottocalli, sia per i veicoli provenienti da Calata Capodichino che per i veicoli provenienti da via Nicola Nicolini.

Per quanto riguarda le manifestazioni, dal 27/11/2023 al 15/12/2023 per consentire le operazioni di allestimento e successivo smontaggio del “Villaggio Coldiretti Napoli 2003”, che sarà aperto a pubblico dal 7 al 9/12/2023 in piazza Municipio, è prevista l’istituzione di un particolare dispositivo di traffico che interesserà alcune strade limitrofe alla piazza stessa. In particolare si prevede:

- il divieto di transito veicolare e il divieto di fermata in piazza Municipio nel tratto compreso tra via Vittorio Emanuele III a via Ammiraglio Ferdinando Acton (il tratto di strada sarà inglobato nell’area del villaggio);

- il divieto di fermata in piazza Municipio, nell’ansa ricavata all’interno del marciapiede prospiciente la facciata dell’edificio sede della Banca di Roma;

- il divieto di transito veicolare e il divieto di fermata, in via Ruggero Leoncavallo, nel tratto compreso tra piazza Municipio e via Pisanelli (dal 29/11/2023 al 15/12/2023);

- la sospensione dell’area di parcheggio riservata a n.6 autoveicoli di noleggio da piazza (taxi) in Piazza Municipio, nel tratto compreso tra via Giuseppe Verdi e via Ruggero Leoncavallo, in posizione a pettine a partire dall'intersezione con via Ruggero Leoncavallo verso via Giuseppe Verdi.