Campania zona gialla per cinque giorni: cosa si potrà fare e cosa no

La Campania sarà in zona gialla dall'11 al 15 gennaio 2021. A passare in zona 'arancione' sono Calabria, Emilia-Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto. Decisivo per la nostra regione il dato Rt a 0.83, il più basso d'Italia. Rimane però scettico De Luca sulla decisione del Governo, secondo il Governatore campano sarebbe meglio una zona arancione per tutte le regioni, in attesa delle possibili conseguenze dell'allentamento delle restrizioni Covid durante le festività di Natale sui contagi Covid.

Di seguito le misure in vigore da lunedì 11 Gennaio riassunte nello schema di Confcommercio Campania.

APERTURA RISTORANTI E BAR:

Apertura di Bar e Ristoranti dalle ore 5:00 alle 18:00. L’asporto è consentito fino alle 22:00.

Per le consegne a domicilio non ci sono restrizioni.

Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi.

Resta consentita la ristorazione negli alberghi e nelle strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.

Aperti i negozi al dettaglio

Aperti i centri estetici

Aperti i mercati anche extra-alimentari

Aperti centri sportivi

SPOSTAMENTI

Fino al 15 gennaio vietati gli spostamenti tra regioni, salvo comprovati motivi di lavoro, necessità e salute.

Vietato circolare dalle ore 22:00 alle 5:00 del mattino salvo comprovati motivi di lavoro, necessità e salute.

Consentiti gli spostamenti, nell’ambito della stessa regione, per far visita a parenti e amici tra le ore 5:00 e le 22:00.

Chiusura dei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, punti vendita di generi alimentari, tabaccherie ed edicole al loro interno.

Chiusura di musei e mostre.

Sospensione di attività di sale giochi, sale scommesse, bingo e slot machine anche nei bar e tabaccherie.

Restano chiuse piscine, palestre, teatri, cinema.

Sabato 9 e Domenica 10 gennaio si applicano le misure della zona arancione.