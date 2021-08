Bonus tv: come ottenerlo e a quanto ammonta la cifra

Da lunedì 23 agosto sarà possibile richiedere il bonus rottamazione tv per l’acquisto di televisori compatibili con il nuovo digitale terreste Dvbt-2/Hevc Main.

Previsto lo sconto del 20% fino a 100 euro totali di bonus per l'acquisto di un nuovo televisore. Bisogna però rottamare apparecchi tv acquistati prima del 22 dicembre 2018 che non risultano più idonei ai nuovi standard tecnologici di trasmissione televisiva. Rispetto al passato non sono previsti limiti di Isee per ottenerlo. Per richiederlo è sufficiente avere un apparecchio da rottamare e presentarsi dal rivenditore o all’isola ecologica autorizzati con il modulo di autodichiarazione compilato, disponibile sul sito del Mise e su nuovatvdigitale.mise.gov.it.

Le risorse al momento disponibili sono pari a circa 220 milioni di euro.