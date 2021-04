Vaccinati e categoria "Altro", la precisazione della Regione Campania

La Regione Campania ha precisato il dato della categoria dei vaccinati "Altro" che è da ieri al centro delle polemiche, essendo in percentuale - nella notra regione - tra le più alte del Paese.

"In relazione ad alcune notizie riportate anche a livello nazionale, e quindi alle comunicazioni fornite dal sito del Governo all’interno del Report Vaccini, si precisa che, nella voce "Altro" la struttura del Commissario fa ricadere le somministrazioni per le categorie: 70-79, fragili, disabili, caregiver, personale esterno delle strutture sanitarie e alcune sottocategorie delle forze dell'ordine", spiegano dall'Unità di Crisi.

"Per quanto riguarda la Campania - proseguono - rispetto al dato di oggi fornito dal Governo delle ore 13.03 (che per la nostra regione riporta alla voce "Altro" 319.911 somministrazioni) questo il riparto, approssimato per difetto: circa 130.000 dosi della fascia 70-79 anni; circa 60.000 riferite ai fragili (esclusi gli over 70); circa 15.000 somministrazioni ai disabili; circa 19.000 ai caregiver e circa 90.000 al personale esterno alle strutture sanitarie".