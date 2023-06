"Non comprate biglietti celebrativi dello scudetto a prezzo maggiorato": l'avviso di EAV

I biglietti celebrativi del terzo scudetto del Napoli emessi da EAV piacciono. Tanto che qualcuno avrebbe iniziato a venderli a prezzo maggiorato rispetto al costo indicato sul titolo di viaggio. "A seguito delle segnalazioni ricevute in merito alla vendita da parte di terzi di biglietti celebrativi dello scudetto del Napoli a prezzo maggiorato, EAV invita gli utenti ad acquistare i biglietti presso le biglietterie aziendali e le rivendite autorizzate, al prezzo indicato sul titolo di viaggio", avvisa infatti un apposito comunicato dell'Ente presieduto da Umberto de Gregorio. "L’eventuale richiesta di un importo maggiorato è non giustificabile", dice infatti EAV anche perché i biglietti celebrativi continueranno ad essere in vendita anche nelle prossime settimane, e "in notevole quantità - promette EAV - per soddisfare le richieste di tutti".