Beppe Vessicchio è guarito dal Covid, su Sanremo: "Ci sarò"

Beppe Vessicchio è risultatoi negativo al Covid e potrà prendere parte a Sanremo 2022. Dopo la notizia della sua positività, era in dubbio la sua partecipazione al Festival, ma oggi è arrivata la grande notizia. Vessicchio sta bene e presto raggiungerà Sanremo per dirigere Le Vibrazioni.

Vessicchio, tra i volti storici e più amati del Festival, ha dichiarato "Ci Sarò!". Il maestro napoletano ha partecipato diverse volte a Sanremo, anzi potremmo dire che è una "presenza fissa". Per lui anche tante soddisfazioni. Vessicchio, infatti, per ben quattro volte ha diretto brani che poi sono risultati vincenti: nel 2000 SEntimento degli Avion Travel; nel 2003 in Per dire no di Alexia; nel 2010 in Per tutte le volte che di Valerio Scanu e, infine, nel 2011 con Roberto Vecchioni in Chiamami ancora amore.